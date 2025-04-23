На Дону создадут реестр бесплатных земельных участков для участников СВО

В Ростовской области создадут реестр земельных участков, предназначенных для участников и ветеранов специальной военной операции, удостоенных высоких государственных наград, а также для их семей. Согласно сообщению Юрия Слюсаря, единый список будет опубликован на сайте областного министерства имущественных и земельных отношений до 1 мая и будет обновляться каждые три месяца.