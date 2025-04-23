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На Дону создадут реестр бесплатных земельных участков для участников СВО

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области создадут реестр земельных участков, предназначенных для участников и ветеранов специальной военной операции, удостоенных высоких государственных наград, а также для их семей. Согласно сообщению Юрия Слюсаря, единый список будет опубликован на сайте областного министерства имущественных и земельных отношений до 1 мая и будет обновляться каждые три месяца.

Участники СВО и члены их семей получат возможность самостоятельно выбирать подходящие земельные участки и подавать заявки на их получение в местные органы власти. На текущий момент в регионе уже выделено 248 участков.