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Главное из брифинга Минобороны 23 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 23 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Река/ТАСС

ВС РФ освободили село в ДНР

Подразделения «Южной» группировки заняли населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Севера» продвинулись на Белгородском направлении

Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов.

Военнослужащие «Запада» заняли выгодные рубежи

Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по восьми бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области, села Райгородка ЛНР, города Кировска и поселка Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 250 человек. ВС РФ также уничтожили: семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Нота», а также три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» противостоит противнику в ДНР

Бойцы «Южной» группировки нанесли удар по восьми бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Украинская сторона потеряла порядка 335 боевиков, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение десяти бригадам и штурмовому полку противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

«Противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Толстой, Вольное Поле, Богатырь и Зеленое Поле ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составляют порядка 175 человек. ВС РФ также уничтожили бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Днепр» атакует противника в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Магдалиновка, Каменское Запорожской области и города Запорожье.

Ликвидированы порядка 85 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военному аэродрому, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству БПЛА и местам их хранения, месту стоянки РСЗО Vampire, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • девять управляемых авиационных бомб JDAM;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire;
  • 166 БПЛА самолетного типа.