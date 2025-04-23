ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения «Южной» группировки заняли населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике.
Подразделения «Севера» продвинулись на Белгородском направлении
Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов.
Военнослужащие «Запада» заняли выгодные рубежи
Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по восьми бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области, села Райгородка ЛНР, города Кировска и поселка Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 250 человек. ВС РФ также уничтожили: семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Нота», а также три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» противостоит противнику в ДНР
Бойцы «Южной» группировки нанесли удар по восьми бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Украинская сторона потеряла порядка 335 боевиков, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение десяти бригадам и штурмовому полку противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
«Противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Толстой, Вольное Поле, Богатырь и Зеленое Поле ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составляют порядка 175 человек. ВС РФ также уничтожили бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
«Днепр» атакует противника в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Магдалиновка, Каменское Запорожской области и города Запорожье.
Ликвидированы порядка 85 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военному аэродрому, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству БПЛА и местам их хранения, месту стоянки РСЗО Vampire, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиационных бомб JDAM;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire;
- 166 БПЛА самолетного типа.