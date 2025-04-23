Главное из брифинга Минобороны 23 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе составили порядка 250 человек. ВС РФ также уничтожили: семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Нота», а также три склада боеприпасов.