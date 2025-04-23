Путин рассказал, сколько беспилотников за год получила армия России

В 2024 году Вооруженные силы России получили более 1,5 млн беспилотников разных типов, рассказал президент Владимир Путин, выступая на заседании военно-промышленной комиссии. Он отметил, что дроны являются одним из важных факторов боевого успеха российской армии.
По словам главы государства, в прошлом году практически все оборонные предприятия России выполнили задания гособоронзаказа «качественно и в срок». Более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, рассказал Путин.
«Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов», — продолжил президент.
Вместе с тем ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов. Однако этих средств поражения все равно не хватает, указал Путин. «Знаю прекрасно, и многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я: не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно», — сказал глава государства.
Путин выразил уверенность, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в том числе беспилотников, будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», — добавил он.
Благодаря обратной связи с передовой отечественным производствам удалось достигнуть высокой технологической динамики. На 2025 год планы еще более масштабные, указал Путин. Речь в том числе идет о реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий.
«И дальше без бюрократических проволочек необходимо эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть», — заключил президент.
После начала военной операции на Украине Путин неоднократно называл одной из главных задач совершенствование производства дронов. По его словам, опыт боевых действий показал их «практически повсеместное» применение. При этом президент подчеркивал, что повышение оборонных расходов имеет свой предел. В экономике Вооруженных сил «каждый государственный рубль» должен работать эффективно, говорил Путин.