Путин рассказал, сколько беспилотников за год получила армия России

Вместе с тем ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов. Однако этих средств поражения все равно не хватает, указал Путин. «Знаю прекрасно, и многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я: не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно», — сказал глава государства.