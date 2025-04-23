Путин призвал адаптировать вооружение к меняющимся формам боевых действий

Кроме того, глава государства отметил необходимость обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава с учетом опыта боевых действий. Президент поручил учитывать опыт, полученные российскими Вооруженными силами и при проработке боевых уставов Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий.