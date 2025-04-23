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Путин призвал адаптировать вооружение к меняющимся формам боевых действий

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости эффективно адаптировать вооружения и технику к меняющимся формам и способам ведения боевых действий.

Источник: © РИА Новости

«Без бюрократических проволочек необходимо эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть», — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Кроме того, глава государства отметил необходимость обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава с учетом опыта боевых действий. Президент поручил учитывать опыт, полученные российскими Вооруженными силами и при проработке боевых уставов Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий.

«Повторю ещё раз: эти процессы должны идти одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом», — резюмировал глава государства.