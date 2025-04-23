В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли все временные ограничения

Выяснилось, что ВСУ атаковали Елабугу дронами Аэропракт А-22 или «летучая лисица» и UJ-22 Airborne. Самолет модернизировали под беспилотник и нагрузили взрывчаткой. Минимальный вес СВУ — 80 килограммов. Дальность полета первого — около 1100 километров. Второго — до 800.