В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли все временные ограничения

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.
Напомним, что 12.45 в аэропорту Казани объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотниками.
Позднее в Минобороны РФ заявили, что около 12.20 средства ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Татарстана.
Выяснилось, что ВСУ атаковали Елабугу дронами Аэропракт А-22 или «летучая лисица» и UJ-22 Airborne. Самолет модернизировали под беспилотник и нагрузили взрывчаткой. Минимальный вес СВУ — 80 килограммов. Дальность полета первого — около 1100 километров. Второго — до 800.