Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли все временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 14.07 сняли временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.

Напомним, что 12.45 в аэропорту Казани объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотниками.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что около 12.20 средства ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Татарстана.

Выяснилось, что ВСУ атаковали Елабугу дронами Аэропракт А-22 или «летучая лисица» и UJ-22 Airborne. Самолет модернизировали под беспилотник и нагрузили взрывчаткой. Минимальный вес СВУ — 80 килограммов. Дальность полета первого — около 1100 километров. Второго — до 800.