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Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские морские пехотинцы вытесняют подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе курского села Горналь, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск “Север” продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ… Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта», — говорится в сообщении.

Министерство также опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ в населенном пункте.