Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя

«Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск “Север” продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ… Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта», — говорится в сообщении.