Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО России сбили беспилотники ВСУ над Черным морем

Над черноморской акваторией Кубани были перехвачены и уничтожены беспилотники Украины.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Инцидент произошел в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени, как указано в официальном заявлении ведомства.

Российские системы ПВО успешно перехватили и ликвидировали дроны. Три беспилотника были сбиты над акваторией Черного моря, а еще один — над территорией Курской области.

Напомним, что вечером 23 апреля Краснодар сковали девятибалльные пробки. На выездах из города установили дополнительные полицейские посты для осмотра выезжающих машин. Меры были введены после стрельбы в микрорайоне Гидростроителей. Неизвестные вооруженные мужчины ранили местного жителя и сбежали.