Средства ПВО России сбили беспилотники ВСУ над Черным морем

Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Инцидент произошел в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени, как указано в официальном заявлении ведомства.
Российские системы ПВО успешно перехватили и ликвидировали дроны. Три беспилотника были сбиты над акваторией Черного моря, а еще один — над территорией Курской области.
Напомним, что вечером 23 апреля Краснодар сковали девятибалльные пробки. На выездах из города установили дополнительные полицейские посты для осмотра выезжающих машин. Меры были введены после стрельбы в микрорайоне Гидростроителей. Неизвестные вооруженные мужчины ранили местного жителя и сбежали.