Шойгу анонсировал скорую зачистку всей Курской области от ВСУ

Шойгу подчеркнул, что Российская армия освободила более 99 процентов территории Луганской народной республики (ЛНР), а также около 66 процентов Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. По его словам, ситуация «ежедневно меняется в нашу пользу».