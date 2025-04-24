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Шойгу анонсировал скорую зачистку всей Курской области от ВСУ

Окончательная зачистка Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) произойдет в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках контртеррористической операции завершается зачистка от боевиков Курской области. По оценкам военного командования, в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена», — анонсировал он.

Шойгу подчеркнул, что Российская армия освободила более 99 процентов территории Луганской народной республики (ЛНР), а также около 66 процентов Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. По его словам, ситуация «ежедневно меняется в нашу пользу».

Ранее российский штурмовик рассказал о боях за последнее оккупированное ВСУ село в Курской области. По его словам, бойцы зашли в Горналь с нескольких направлений и сейчас успешно продвигаются вперед.