От полученных в результате атаки ВСУ ран погиб военкор Гольдин

Как уточнили в «Красной звезде», Гольдин и сопровождавший их офицер были тяжело ранены, их доставили в военный госпиталь. Спустя время пострадавших со всеми предосторожностями переправили в одну из столичных клиник, но врачи оказались бессильны — рано утром 22 апреля военкор скончался.