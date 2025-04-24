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От полученных в результате атаки ВСУ ран погиб военкор Гольдин

«Красная Звезда»: от полученных в результате атаки ВСУ ран погиб военкор Гольдин.

Источник: РИА "Новости"

«От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО, скончался военный журналист, офицер Редакционно-издательского центра “Красная звезда” лейтенант Никита Максимович Гольдин», — говорится в публикации.

В результате обстрела ВСУ в ЛНР 26 марта погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения.

Как уточнили в «Красной звезде», Гольдин и сопровождавший их офицер были тяжело ранены, их доставили в военный госпиталь. Спустя время пострадавших со всеми предосторожностями переправили в одну из столичных клиник, но врачи оказались бессильны — рано утром 22 апреля военкор скончался.

Гольдин регулярно готовил сюжеты для эфира телеканала «Звезда», а также был автором газетных публикаций в «Красной звезде», «Московском комсомольце», других периодических изданиях.