От полученных в результате атаки ВСУ ран погиб военкор Гольдин

«От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО, скончался военный журналист, офицер Редакционно-издательского центра “Красная звезда” лейтенант Никита Максимович Гольдин», — говорится в публикации.
В результате обстрела ВСУ в ЛНР 26 марта погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения.
Как уточнили в «Красной звезде», Гольдин и сопровождавший их офицер были тяжело ранены, их доставили в военный госпиталь. Спустя время пострадавших со всеми предосторожностями переправили в одну из столичных клиник, но врачи оказались бессильны — рано утром 22 апреля военкор скончался.
Гольдин регулярно готовил сюжеты для эфира телеканала «Звезда», а также был автором газетных публикаций в «Красной звезде», «Московском комсомольце», других периодических изданиях.