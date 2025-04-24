Операция по освобождению Курской области от украинских боевиков приближается к завершению. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.
«Блестящее проведение операции “Поток” с использованием участка стратегического газопровода Уренгой — Помары — Ужгород уже вошло в историю военной науки. По оценкам военного командования, в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена», — рассказал Шойгу.
По словам секретаря Совбеза, текущая оперативная обстановка на передовой продолжает оставаться ключевым фактором, определяющим как международную повестку, так и внутриполитическую ситуацию в стране.
Сергей Шойгу также акцентировал необходимость оперативного сбора доказательной базы преступлений, совершенных украинскими и иностранными террористами.
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