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Шойгу: вся территория Курской области будет зачищена в ближайшее время

В Совбезе рассказали о сроках зачистки Курской области от боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Операция по освобождению Курской области от украинских боевиков приближается к завершению. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.

«Блестящее проведение операции “Поток” с использованием участка стратегического газопровода Уренгой — Помары — Ужгород уже вошло в историю военной науки. По оценкам военного командования, в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена», — рассказал Шойгу.

По словам секретаря Совбеза, текущая оперативная обстановка на передовой продолжает оставаться ключевым фактором, определяющим как международную повестку, так и внутриполитическую ситуацию в стране.

Сергей Шойгу также акцентировал необходимость оперативного сбора доказательной базы преступлений, совершенных украинскими и иностранными террористами.

Ранее KP.RU подробно писал об обстановке в Курской области на 23 апреля 2025 года.