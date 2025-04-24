Шойгу: вся территория Курской области будет зачищена в ближайшее время

«Блестящее проведение операции “Поток” с использованием участка стратегического газопровода Уренгой — Помары — Ужгород уже вошло в историю военной науки. По оценкам военного командования, в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена», — рассказал Шойгу.