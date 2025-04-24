На всей территории Украины объявили тревогу с воздуха

Сирены звучат на всей территории Украины, об этом свидетельствуют сведения онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушную тревогу на Украине объявили в 00:42 мск.
Помимо этого, тревога с воздуха объявлена в подконтрольных Вооружённым силам Украины районах Херсонской и Запорожской областей, а также частях Донецкой народной республики, которые находятся под контролем Киева.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело свыше десяти взрывов.