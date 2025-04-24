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На всей территории Украины объявили тревогу с воздуха

Сирены на всей украинской территории включены с 00:42 мск.

Сирены звучат на всей территории Украины, об этом свидетельствуют сведения онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушную тревогу на Украине объявили в 00:42 мск.

Помимо этого, тревога с воздуха объявлена в подконтрольных Вооружённым силам Украины районах Херсонской и Запорожской областей, а также частях Донецкой народной республики, которые находятся под контролем Киева.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело свыше десяти взрывов.