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Российские силовики рассказали о случаях сдачи в плен ВСУ целыми группами

КУРСК, 24 апреля. /ТАСС/. ВСУ в приграничных районах в зоне ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Северяне [бойцы “Севера”], в свою очередь, уничтожают резервы ВСУ артиллерией, БПЛА и барражирующими боеприпасами. Сегодня противник не может чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах. Также участились случаи, когда кадровые вэсэушники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при ударах по скоплению ВСУ российские войска активно применяют барражирующие боеприпасы. «Буквально накануне было нанесено огневое поражение по позиции врага в районе населенного пункта Великие Будки (Сумская область — прим. ТАСС) — в 44 км от государственной границы на направлении Теткина», — добавил собеседник.