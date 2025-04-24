Российские силовики рассказали о случаях сдачи в плен ВСУ целыми группами

«Северяне [бойцы “Севера”], в свою очередь, уничтожают резервы ВСУ артиллерией, БПЛА и барражирующими боеприпасами. Сегодня противник не может чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах. Также участились случаи, когда кадровые вэсэушники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что при ударах по скоплению ВСУ российские войска активно применяют барражирующие боеприпасы. «Буквально накануне было нанесено огневое поражение по позиции врага в районе населенного пункта Великие Будки (Сумская область — прим. ТАСС) — в 44 км от государственной границы на направлении Теткина», — добавил собеседник.