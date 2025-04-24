Российские силовики рассказали о случаях сдачи в плен ВСУ целыми группами

«Северяне [бойцы “Севера”], в свою очередь, уничтожают резервы ВСУ артиллерией, БПЛА и барражирующими боеприпасами. Сегодня противник не может чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах. Также участились случаи, когда кадровые вэсэушники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — сказал собеседник агентства.