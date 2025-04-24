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В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы

На всей территории Украины объявили тревогу с воздуха.

Взрывы произошли в украинской столице, информирует агентство «РБК-Украина».

В Киеве звучит тревога с воздуха. Мэр города Виталий Кличко в своём блоге в соцсетях сообщил о работе сил ПВО в Киеве.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове. По данным украинских СМИ, речь идёт о серии мощных взрывов.

Также взрывы произошли в Николаеве и в городе Павлограде, расположенном в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что сирены звучат на всей территории Украины. Воздушную тревогу объявили в 00:42 мск.

Напомним, ВС РФ военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.