В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует агентство «РБК-Украина».
В Киеве звучит тревога с воздуха. Мэр города Виталий Кличко в своём блоге в соцсетях сообщил о работе сил ПВО в Киеве.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове. По данным украинских СМИ, речь идёт о серии мощных взрывов.
Также взрывы произошли в Николаеве и в городе Павлограде, расположенном в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что сирены звучат на всей территории Украины. Воздушную тревогу объявили в 00:42 мск.
Напомним, ВС РФ военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.