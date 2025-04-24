«РВ»: в Киеве произошли мощные взрывы

Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на территории Киева, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Согласно опубликованной информации, сначала по украинской столице были выпущены ракеты, после чего атаку продолжили ударные беспилотники.
Украинские СМИ также подтвердили факт серии взрывов в Киеве в ночь на четверг. В городе была объявлена воздушная тревога, местные власти призвали граждан соблюдать меры безопасности и не покидать укрытия.
Ранее в Харькове в районе одного из предприятий прогремел взрыв. Над городом замечен беспилотник.