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Гусев: над Воронежской областью уничтожили около десяти беспилотников

В результате случившегося никто не пострадал.

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Воронежской областью, проинформировал Александр Гусев.

Губернатор уточнил, что речь идёт о примерно десяти беспилотниках.

Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram.

Губернатор Воронежской области отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Тульской областью.