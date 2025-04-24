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Испаноязычных наемников заметили в Курской области

В районе Горналя Курской области услышали речь испанских наемников.

Источник: Комсомольская правда

Наемники в рядах ВСУ — не редкость. Европейский военный контингент точечно подтягивается к зоне ведения боевых действий ради получения денег, обещанных Киевом. На этот раз в районе Горналя Курской области зафиксировали испаноговорящих наемников, пишет РИА Новости.

Как сообщил источник, иностранный язык заметили, благодаря радиоперехвату. На аудиозаписи боевики ВСУ обсуждают удары российской артиллерии, а после — фиксируются совсем иные разговоры. Беседа велась на испанском языке.

«Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — рассказал собеседник агентства.

На донецком направлении на днях ликвидировали наемника из Португалии. Их, по словам командира одного из гвардейских батальонов РФ, встречается много. Раньше, чаще всего, опознавали американцев в ВСУ.