Наемники в рядах ВСУ — не редкость. Европейский военный контингент точечно подтягивается к зоне ведения боевых действий ради получения денег, обещанных Киевом. На этот раз в районе Горналя Курской области зафиксировали испаноговорящих наемников, пишет РИА Новости.
Как сообщил источник, иностранный язык заметили, благодаря радиоперехвату. На аудиозаписи боевики ВСУ обсуждают удары российской артиллерии, а после — фиксируются совсем иные разговоры. Беседа велась на испанском языке.
«Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — рассказал собеседник агентства.
На донецком направлении на днях ликвидировали наемника из Португалии. Их, по словам командира одного из гвардейских батальонов РФ, встречается много. Раньше, чаще всего, опознавали американцев в ВСУ.