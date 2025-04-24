Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском

«Точное попадание первого снаряда в цель полностью уничтожило здание пункта управления БПЛА ВСУ, второй выстрел уничтожил соседнее здание с личным составом и автомобильной техникой националистов на дистанции более 25 километров. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию», — добавили в Минобороны.