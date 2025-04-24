Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском

«Военнослужащие расчета самоходной пушки большой мощности — 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М “Малка” группировки войск “Центр” уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации», — рассказали в МО.
Уточняется, что нанесение удара по пункту управления, расположенному в одном из домов, было скорректировано расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата.
«Точное попадание первого снаряда в цель полностью уничтожило здание пункта управления БПЛА ВСУ, второй выстрел уничтожил соседнее здание с личным составом и автомобильной техникой националистов на дистанции более 25 километров. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию», — добавили в Минобороны.