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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском

ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчета самоходной пушки большой мощности — 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М “Малка” группировки войск “Центр” уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации», — рассказали в МО.

Уточняется, что нанесение удара по пункту управления, расположенному в одном из домов, было скорректировано расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата.

«Точное попадание первого снаряда в цель полностью уничтожило здание пункта управления БПЛА ВСУ, второй выстрел уничтожил соседнее здание с личным составом и автомобильной техникой националистов на дистанции более 25 километров. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию», — добавили в Минобороны.