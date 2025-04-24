ТАСС: ВСУ сдаются в плен целыми группами в приграничных районах

«Сегодня противник не может чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах. Также участились случаи, когда кадровые ВСУшники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — сообщили в силовых структурах.