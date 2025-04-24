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ТАСС: ВСУ сдаются в плен целыми группами в приграничных районах

Бойцы группировки войск «Север» уничтожают резервы ВСУ, украинцы не чувствуют себя в безопасности даже в тылу.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные начали активно применять барражирующие боеприпасы при ударах по скоплениям боевиков ВСУ. Те, в свою очередь, стали сдаваться в плен целыми группами. Особенно часто это замечают в приграничных районах, транслирует ТАСС.

ВС России, между тем, нанесли поражение по позиции ВСУ вблизи населенного пункта Великие Будки в Сумской области. Район расположен всего в 44 километрах от границы.

«Сегодня противник не может чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах. Также участились случаи, когда кадровые ВСУшники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — сообщили в силовых структурах.

Руслан Татаринов, автор Telegram-канала «Шепот фронта», назвал число некрологов, выставленных на Украине. Их более 600 тысяч.