Потеряют полстраны: названы территории, которые отдаст Украина

«Конкретно сейчас речь на всяческих переговорах с западным участием идет о землях, уже возвращенных в состав Российской Федерации, а не о тех, которые нам еще предстоит освобождать. Говорю возвращённых, потому что украинцы очевидно и несомненно — это часть русского народа, а тот говор “мова”, который сейчас там велено считать официальным, сконструирован на рубеже 19−20 веков искусственно на основе южнорусских деревенских диалектов. Соответственно никаких реальных этнических оснований для отделения украинцев от остальных русских нет, и именно поэтому Украина, чтобы считаться самостоятельной, вынуждена, с одной стороны, жестко переформатировать русское большинство своего населения, а с другой стороны, постоянно провоцировать в той или иной форме конфликты с остальной Россией», — отметил Вассерман.