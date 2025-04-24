В рамках нового мирного соглашения Украине придется уступить минимум 20% своих территорий. Об этом aif.ru рассказали опрошенные эксперты.
Украина готова отдать 20% территорий.
Территории, о которых идет речь, это уже вошедшие в состав РФ по итогам референдумов регионы — Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Политолог Сергей Марков отметил, что согласие Киева на такое предложение США говорит о том, что может реализоваться модель, посредством которой была прекращена война между Южной и Северной Кореей.
«То есть просто останавливаются боевые действия. Киев говорит о том, что он никогда не откажется от этих территорий, но конкретно не будет предпринимать никаких военных и дипломатических действий для того, чтобы вернуть их. То есть “де-факто” согласится, а “де-юре” нет», — отметил Марков.
Политолог также пояснил, почему Украине важно не соглашаться на такие условия от США, хоть «киевскому режиму и плевать на территории, возвращенные в состав России».
«Почему для Киева важно не соглашаться? Не потому, что эти территории какие-то украинские — Киеву плевать, честно сказать, на них. В случае несогласия Украина сможет продолжать говорить, что Россия оккупировала ее земли, и это будет использоваться для максимального разгона ненависти к России. Вот и всё», — пояснил Марков.
Не отдадут сами — заставят.
Украинские власти при этом на официальном уровне отрицают, что давали согласие на то, что «де-факто» признают новые регионы за РФ.
Вашингтон же настроен продавить данную инициативу, являющуюся одним из пунктов «американского мирного соглашения».
Президент США Дональд Трамп стремится заключить мир на Украине до 30 апреля, отметил Марков. Эксперт напомнил, что в указанную дату заканчиваются первые его 100 дней президентства — как известно, за этот срок американский лидер хотел урегулировать украинский конфликт.
«Американцы поджимают киевские власти, чтобы они подписали любой мир, и Трамп смог продать эту победу американскому народу», — отметил в свою очередь член движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Однако киевский режим всячески способствует срыву мирного процесса. В связи с этим переговоры в Лондоне, которые должны были состоятся 23 апреля, фактически были сорваны.
Участники встречи, в частности госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, не захотели терять время на препирательства с Киевом и предпочли не появляться на этой встрече.
«Недоговороспособность нынешнего киевского режима очевидна. С одной стороны, Киев приперт к стене развитием ситуации на земле, с другой — они не хотят договариваться по конкретным вопросам урегулирования, которые связаны с прекращением огня, с признанием Крыма, признанием четырех новых субъектов Российской Федерации, отказом, причем зафиксированным в документах, от вступления в Североатлантический блок и так далее. Но делается это со стороны Киева, со стороны Зеленского, в очень такой наглой и открытой форме. И это, конечно, не способствует взаимопониманию участников вот этих контактов», — заявил aif.ru председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Политолог Василий Вакаров выразил уверенность, что, если Украина продолжит подобную политику, Вашингтон выйдет из переговорного процесса, и тем самым поспособствует устранению главного препятствия в подписании мирного соглашения — Владимира Зеленского.
«То есть, по сути, Зеленский посылает Трампа, дает понять, что он не хочет оставлять власть, что Украина будет воевать и дальше…. Поэтому выход из переговоров будет серьезным шагом со стороны США для того, чтобы Украина не смогла продолжать конфликт, а сам Зеленский впоследствии был устранен от власти», — отметил Вакаров.
На кону вся территория Украины.
В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман, рассуждая о стремлении Вашингтона заставить Киев «де-факто» признать новые регионы РФ российскими, отметил, что в состав России должна войти вся территория Украины, потому что только так можно навсегда урегулировать конфликт.
«Конкретно сейчас речь на всяческих переговорах с западным участием идет о землях, уже возвращенных в состав Российской Федерации, а не о тех, которые нам еще предстоит освобождать. Говорю возвращённых, потому что украинцы очевидно и несомненно — это часть русского народа, а тот говор “мова”, который сейчас там велено считать официальным, сконструирован на рубеже 19−20 веков искусственно на основе южнорусских деревенских диалектов. Соответственно никаких реальных этнических оснований для отделения украинцев от остальных русских нет, и именно поэтому Украина, чтобы считаться самостоятельной, вынуждена, с одной стороны, жестко переформатировать русское большинство своего населения, а с другой стороны, постоянно провоцировать в той или иной форме конфликты с остальной Россией», — отметил Вассерман.
Именно поэтому, считает парламентарий, единственный выход из конфликта — это ликвидация террористической организации «Украина», признание польской фальшивки «Украина не Россия» поощрением терроризма и возвращение в состав России всех земель, где эту самую фальшивку пытались воплотить в жизнь.
На уточняющий вопрос aif.ru, о каких именно областях Украины, которые должны быть освобождены и возвращены в состав РФ идет речь, депутат ответил: «Краков брать не будем».
«Всё, что сейчас именуется “Украина”, это всё — искусственно оторванная часть России. Исторический опыт уже однозначно доказал: любая земля, именуемая “Украина”, рано или поздно оказывается полем террора против русского большинства и ее жителей. А я, знаете ли, очень не люблю террор. Вся территория Украины должна быть возвращена в состав Российской Федерации», — подытожил Вассерман.