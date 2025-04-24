Кроме того, украинская сторона намерена массово рассылать фальшивые координаты объектов, выдавая их за военные. Это делается с расчётом на последующее обвинение России в атаках на гражданскую инфраструктуру через западные СМИ. Однако, как подчеркнули в силовых структурах, российские войска уже сейчас успешно срывают эти планы.