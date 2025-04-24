Украинские подразделения психологической борьбы пытаются дезинформировать российские войска о реальной обстановке в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.
По их словам, Киев стремится втянуть части ВС РФ вглубь территории Украины, измотать затяжными боями и вынудить их отступить к границе.
Как уточнили собеседники агентства, активное участие в операции принимают специалисты психологической борьбы. Их задача — распространить дезинформацию о якобы отсутствии оборонительных сооружений в регионе, ссылаясь на коррупционные действия бывшего главы Сумской области, чтобы ввести командование российских войск в заблуждение.
Кроме того, украинская сторона намерена массово рассылать фальшивые координаты объектов, выдавая их за военные. Это делается с расчётом на последующее обвинение России в атаках на гражданскую инфраструктуру через западные СМИ. Однако, как подчеркнули в силовых структурах, российские войска уже сейчас успешно срывают эти планы.
Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности жителей курского приграничья и создания для этой цели буферной зоны в Сумской области, войскам России необходимо продвинуться вглубь украинской территории на 50−60 км.