Вырыли себе яму: десятки боевиков ВСУ заточены в пещере у монастыря Горнали

«Противник заблокирован, скорее всего, в собственном выкопанном укрепе. Думаю, они все умрут. Сдаться российским военным они не могут, так как нет возможности вылезти, а раскапывать обрушенный укреп под огнём FPV-дронов и артиллерии ВСУ никто не полезет, даже если под землей 60−100, 3000 украинских солдат», — сказал Алехин.