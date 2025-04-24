Вырыли себе яму: десятки боевиков ВСУ заточены в пещере у монастыря Горнали

Около 40 боевиков ВСУ оказались заблокированы в меловых пещерах в районе Горнальского мужского монастыря, отмечают военные паблики. Украинских военных завалило обломками после ударов ФАБами (фугасными авиационными бомбами). Они могут находиться там ещё с 17 апреля. Об этом стало известно после перехвата переговоров. Отмечается, что у ВСУшников заканчивается вода и еда.
Катакомбы, в которых завалило боевиков, были здесь ещё во времена ВОВ.
«В районе Горнальского монастыря захватившие Курскую область украинцы понастроили своих укреплений. Но мощные укрепления там были ещё с советских времен», — рассказал aif.ru курский военный волонтер Роман Алехин.
Захватчики создали подземный командный пункт.
По словам собеседника aif.ru, под землей в районе монастыря ВСУ могли оборудовать целые командные пункты.
«Создать командные пункты под землей за полгода, когда тебе никто не мешает, вполне реально. Я допускаю, что там есть довольно-таки глубокие укрепления очень серьезного типа. Возможно, целые километры», — отметил Алехин.
Зарыты в собственном укрепе.
По словам представителя Курщины, в расположенных возле Горнальского монастыря пещерах солдат ВСУ ждет смерть.
«Противник заблокирован, скорее всего, в собственном выкопанном укрепе. Думаю, они все умрут. Сдаться российским военным они не могут, так как нет возможности вылезти, а раскапывать обрушенный укреп под огнём FPV-дронов и артиллерии ВСУ никто не полезет, даже если под землей 60−100, 3000 украинских солдат», — сказал Алехин.
После взятия монастыря освобождение Горнали пойдет быстрее.
Морские пехотинцы РФ успешно оттесняют подразделения Вооруженных сил Украины с ключевых укрепленных позиций в районе курского села Горналь, сообщили в Министерстве обороны России.
22 апреля, стало известно, что военнослужащие российской армии освободили Горнальский монастырь, расположенный на юге Суджанского района.
После этого у российских военных уже не будет проблем с взятием под контроль села Горналь в Курской области. Об этом aif.ru сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
«Думаю, с Горналью проблем не будет дальше. Она в низине, все холмы наши», — сказал Подоляка.
Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов в комментарии aif.ru отмечал, что полностью Курская область будет освобождена до начала майских праздников.