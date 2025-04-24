ВСУ хотят ввести в заблуждение ВС РФ по обстановке в Сумской области

По информации собеседника агентства, в операции активно задействованы подразделения психологической борьбы противника. По имеющимся данным, перед ними поставлена задача дезориентировать российское командование путем массовой публикации видеоматериалов, утверждающих об отсутствии оборонительных сооружений в Сумской области.