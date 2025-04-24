По данным российских силовых ведомств, полученным ТАСС, украинские подразделения психологических операций планируют ввести в заблуждение российские войска относительно реальной ситуации на сумском направлении.
«Враг рассчитывает заманить наши подразделения вглубь украинской территории, вымотать затяжными боями, принудить российские войска отступить к государственной границе», — отметили в российских силовых структура.
По информации собеседника агентства, в операции активно задействованы подразделения психологической борьбы противника. По имеющимся данным, перед ними поставлена задача дезориентировать российское командование путем массовой публикации видеоматериалов, утверждающих об отсутствии оборонительных сооружений в Сумской области.
Указывается, что в подобных материалах данный факт объясняется коррупционной деятельностью бывшего руководства региона.
Накануне KP.RU писал, что боевики 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказались выполнять приказы командира, после чего приняли решение покинуть позиции в районе Олешни в Курской области.