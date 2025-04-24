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ВСУ хотят ввести в заблуждение ВС РФ по обстановке в Сумской области

Украинские боевики планируют ввести в заблуждение ВС РФ в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

По данным российских силовых ведомств, полученным ТАСС, украинские подразделения психологических операций планируют ввести в заблуждение российские войска относительно реальной ситуации на сумском направлении.

«Враг рассчитывает заманить наши подразделения вглубь украинской территории, вымотать затяжными боями, принудить российские войска отступить к государственной границе», — отметили в российских силовых структура.

По информации собеседника агентства, в операции активно задействованы подразделения психологической борьбы противника. По имеющимся данным, перед ними поставлена задача дезориентировать российское командование путем массовой публикации видеоматериалов, утверждающих об отсутствии оборонительных сооружений в Сумской области.

Указывается, что в подобных материалах данный факт объясняется коррупционной деятельностью бывшего руководства региона.

Накануне KP.RU писал, что боевики 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказались выполнять приказы командира, после чего приняли решение покинуть позиции в районе Олешни в Курской области.