Российские бойцы освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР. Они почти не встретили сопротивления, так как украинские военные не подготовились к стрелковым боям, рассказал старший наводчик 3-й штурмовой роты 3-го батальона Южной группировки войск Беркут, пишет ТАСС.
В последние недели киевский режим активно использовал дроны различных видов. Однако на ближнем расстоянии беспилотники помочь не смогут. Это подвело боевиков ВСУ.
«Украинцы были не подготовлены именно к стрелковым боям. У меня таковой был. Это еще при первом штурме. В основном они работают дистанционно, с помощью FPV-дрона, “Бабы-яги” и разведывательных дронов», — сообщил Беркут.
Российским солдатам удалось выбить противника из Тарасовки 23 апреля. Кроме того, бойцы ВС РФ поразили объекты Украины, включая военный аэродром, промышленные предприятия и цехи по производству БПЛА.