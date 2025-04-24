«Вооруженные формирования Украины в ночное время суток попытались провести ротацию между Великой и Малой Шапковкой. Бойцы РФ оперативно выявили сосредоточение украинских боевиков и нанесли комбинированный удар. Как результат: ротация противника сорвана», — сказал он.
Марочко: ВС РФ комбинированным ударом сорвали ротацию ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы комбинированным ударом сорвали ротацию Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области. У Малой Шапковки противник потерял 12 солдат и 1 военную машину, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.