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Марочко: ВС РФ комбинированным ударом сорвали ротацию ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы комбинированным ударом сорвали ротацию Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области. У Малой Шапковки противник потерял 12 солдат и 1 военную машину, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Вооруженные формирования Украины в ночное время суток попытались провести ротацию между Великой и Малой Шапковкой. Бойцы РФ оперативно выявили сосредоточение украинских боевиков и нанесли комбинированный удар. Как результат: ротация противника сорвана», — сказал он.