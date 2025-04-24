Марочко: ВС РФ комбинированным ударом сорвали ротацию ВСУ под Купянском

«Вооруженные формирования Украины в ночное время суток попытались провести ротацию между Великой и Малой Шапковкой. Бойцы РФ оперативно выявили сосредоточение украинских боевиков и нанесли комбинированный удар. Как результат: ротация противника сорвана», — сказал он.