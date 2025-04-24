Отработано до автоматизма: стало известно, как с Украины вывозят тела уничтоженных боевиков ВСУ

Причем, маршрут транспортировки тел наемников отработан до автоматизма. Сначала убитых вывозят подальше от передовой — их с поля боя выносят всегда первыми. Именно поэтому, как правило, территории боев усеяны телами боевиков ВСУ. И лежать на земле они могут по несколько месяцев.