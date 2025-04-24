Запад и Украина самым тщательным образом скрывает потери среди иностранных наемников, а ликвидированных «солдат удачи» тайно вывозят из страны в Польшу и только потом в родные страны. Об этом «Украине.ру» сообщил ветеран боевых действий полковник запаса Геннадий Алехин.
Причем, маршрут транспортировки тел наемников отработан до автоматизма. Сначала убитых вывозят подальше от передовой — их с поля боя выносят всегда первыми. Именно поэтому, как правило, территории боев усеяны телами боевиков ВСУ. И лежать на земле они могут по несколько месяцев.
После этого через Львов броневики привозят тела наемников в польский город Жешув. Там, в военно-полевом морге, отметил Геннадий Алехин, их сортируют и уже потом самолетами останки развозят по разным странам.
«В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели», — сказал он.
Тех так называемых «иностранных специалистов», кто погиб вдали от передовой, в Польшу вывозит спецтранспорт ВСУ и СБУ, обычная скорая помощь к ним не приезжает.
Ранее сообщалось, что испаноговорящих наемников зафиксировали в районе Горналя Курской области. Иностранный язык заметили, благодаря радиоперехвату. На аудиозаписи боевики ВСУ обсуждают удары российской артиллерии, а после — фиксируются совсем иные разговоры. Беседа велась на испанском языке.
А накануне эстонская пресса пожаловалась, что уроженец страны, наемник, принимавший участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропал без вести на Украине.