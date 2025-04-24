Нижегородскую область атаковали четыре украинских БПЛА: что известно

Ранее «ФедералПресс» писал, что ночью 24 апреля в трех региональных столицах ПФО вводили план «Ковер». Из-за угрозы безопасности временные ограничения действовали в воздушных гаванях в Нижнем Новгороде, Казани и Ульяновске. Нижегородский аэропорт Стригино был закрыт с 2:50 до 6:00 по московскому времени.