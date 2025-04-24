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Нижегородскую область атаковали четыре украинских БПЛА: что известно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апреля, ФедералПресс. Ночью в четверг средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников в Нижегородской области. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, последствия не зафиксированы, пострадавших нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как уточнили в Минобороны, всего в течение прошедшей ночи российские системы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских БПЛА, в том числе четыре дрона сбили над территорией Нижегородской области.

Ранее «ФедералПресс» писал, что ночью 24 апреля в трех региональных столицах ПФО вводили план «Ковер». Из-за угрозы безопасности временные ограничения действовали в воздушных гаванях в Нижнем Новгороде, Казани и Ульяновске. Нижегородский аэропорт Стригино был закрыт с 2:50 до 6:00 по московскому времени.