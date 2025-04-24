Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода после атаки БПЛА

Ограничения на полеты сняли в международном аэропорту Нижнего Новгорода в 6 утра 24 апреля. Об этом сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.
Воздушная гавань была закрыта на прием и выпуск воздушных судов ночью в 2:50 в связи с атакой беспилотников.
— В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Нижний Новгород. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в ведомстве.
Также минувшей ночью закрывали аэропорты в Жуковском, Калуге, Казани и Ульяновске.
Как сообщалось ранее, сегодня в небе над Нижегородской областью были перехвачены четыре украинских БПЛА.