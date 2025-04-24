Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода после атаки БПЛА

Воздушную гавань закрывали в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на полеты сняли в международном аэропорту Нижнего Новгорода в 6 утра 24 апреля. Об этом сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань была закрыта на прием и выпуск воздушных судов ночью в 2:50 в связи с атакой беспилотников.

— В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Нижний Новгород. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в ведомстве.

Также минувшей ночью закрывали аэропорты в Жуковском, Калуге, Казани и Ульяновске.

Как сообщалось ранее, сегодня в небе над Нижегородской областью были перехвачены четыре украинских БПЛА.