Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода после атаки БПЛА

— В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Нижний Новгород. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в ведомстве.