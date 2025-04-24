Льготникам в Башкирии выделят 128 земельных участков

Как прокомментировали в правительстве республики, участки выделят безвозмездно под строительство частных жилых домов. Их распределят среди стоящих на учете льготников в порядке очереди.
Предоставление земельных участков льготным категориям граждан — это важная социальная инициатива, направленная на поддержку семей участников СВО и других нуждающихся категорий. Мы стремимся создать условия, при которых каждый житель республики сможет реализовать свое право на собственный дом и землю. Этот шаг поможет улучшить качество жизни людей и укрепит социальную стабильность в регионе.