Льготникам в Башкирии выделят 128 земельных участков

Предоставление земельных участков льготным категориям граждан — это важная социальная инициатива, направленная на поддержку семей участников СВО и других нуждающихся категорий. Мы стремимся создать условия, при которых каждый житель республики сможет реализовать свое право на собственный дом и землю. Этот шаг поможет улучшить качество жизни людей и укрепит социальную стабильность в регионе.