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Льготникам в Башкирии выделят 128 земельных участков

Многодетным семьям, участникам СВО, малоимущим, а также молодым семьям и людям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставят 128 земельных участков. Речь идет о жителях Туймазинского района Башкирии.

Источник: Башинформ

Как прокомментировали в правительстве республики, участки выделят безвозмездно под строительство частных жилых домов. Их распределят среди стоящих на учете льготников в порядке очереди.

Предоставление земельных участков льготным категориям граждан — это важная социальная инициатива, направленная на поддержку семей участников СВО и других нуждающихся категорий. Мы стремимся создать условия, при которых каждый житель республики сможет реализовать свое право на собственный дом и землю. Этот шаг поможет улучшить качество жизни людей и укрепит социальную стабильность в регионе.

прокомментировала вице-премьер РБ — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская