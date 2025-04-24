Минобороны РФ: восемь БПЛА уничтожили ночью над Воронежской областью

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников. 45 БПЛА сбили в Республике Крым, по десять — в Белгородской и Курской областях, восемь — в Воронежской области, по четыре — в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях и два — над Московским регионом.