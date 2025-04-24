Минобороны РФ: восемь БПЛА уничтожили ночью над Воронежской областью

Восемь БПЛА перехватили и уничтожили в небе над Воронежской областью в ночь на 24 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Александр Гусев уточнил, что беспилотники ликвидировали в одном из районов региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Около девяти часов Воронежская область находилась под угрозой атаки БПЛА. Предупреждающий сигнал поступил в 21:55 среды, 23 апреля. Об отбое стало известно в 6:27 четверга, 24 апреля.
По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников. 45 БПЛА сбили в Республике Крым, по десять — в Белгородской и Курской областях, восемь — в Воронежской области, по четыре — в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях и два — над Московским регионом.