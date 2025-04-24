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Андрей Варнаков из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 42 года.

Источник: Reuters

При выполнении боевого задания в зоне СВО погиб Андрей Варнаков. В июне 2024 года мужчина подписал контракт в Ангарске и был направлен в зону специальной военной операции. Служил стрелком-сапером отделения взвода штурмовой роты, пишет ИА IrkutskMedia.

Как в своем тг-канале (18+) рассказал мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Андрей родился 3 февраля 1983 года в селе Онгурен Ольхонского района.

После окончания 9 классов местной школы приехал в поселок Усть-Ордынский и поступил в СПТУ-59. Получив профессию автомеханика, Андрей отслужил 2 года в армии. Службу проходил в автороте в одной из воинских частей Читинской области.

После демобилизации работал в разных отраслях, за это время выучился на тракториста-машиниста. Мужчина погиб 10 апреля 2025 года в Курской области.

Администрация и дума МО «Эхирит-Булагатский район» выражают глубокие соболезнования семье бойца.