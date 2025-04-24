Андрей Варнаков из Ольхонского района погиб в зоне СВО

При выполнении боевого задания в зоне СВО погиб Андрей Варнаков. В июне 2024 года мужчина подписал контракт в Ангарске и был направлен в зону специальной военной операции. Служил стрелком-сапером отделения взвода штурмовой роты, пишет ИА IrkutskMedia.
Как в своем тг-канале (18+) рассказал мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Андрей родился 3 февраля 1983 года в селе Онгурен Ольхонского района.
После окончания 9 классов местной школы приехал в поселок Усть-Ордынский и поступил в СПТУ-59. Получив профессию автомеханика, Андрей отслужил 2 года в армии. Службу проходил в автороте в одной из воинских частей Читинской области.
После демобилизации работал в разных отраслях, за это время выучился на тракториста-машиниста. Мужчина погиб 10 апреля 2025 года в Курской области.
Администрация и дума МО «Эхирит-Булагатский район» выражают глубокие соболезнования семье бойца.