«Подразделения группировки войск “Южная” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Краматорск, Славянск, Закотное, Часов Яр, Иванополье, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении.
Подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская «Южная» группировка войск за сутки улучшила положение по переднему краю, потери противника составили до 405 военнослужащих, уничтожены три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.