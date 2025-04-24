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ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.