«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий «Днепра» за сутки
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.