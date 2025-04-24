ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.