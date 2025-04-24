Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Вольное Поле и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.