Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки «Центр»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки «Центр», сообщили в Минобороны России.

Источник: Александр Река/ТАСС

По данным министерства, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области.

«Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сводке МО РФ.