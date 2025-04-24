ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки «Центр»

По данным министерства, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области.
«Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сводке МО РФ.