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Главное из брифинга Минобороны 24 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 24 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли под контроль село в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки заняли населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

В Минобороны рассказали об ударе высокоточным оружием

В ночь на 24 апреля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и БПЛА по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.

«Север» продвинулся на Белгородском направлении

Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

Потери ВСУ в живой силе составили свыше 45 военнослужащих. Также противник лишился боевой бронированной машины, четырех автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Военнослужащие «Запада» заняли новые позиции

Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка, Дружелюбовка, Петропавловка, Каменка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 255 человек. ВС РФ также уничтожили: танк, две боевые бронированные машины, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Бойцы «Южной» группировки нанесли удар по восьми бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 405 боевиков, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

«Центр» атакует врага в Днепропетровской области

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР, а также поселка Межевая и села Новоподгородное Днепропетровской области.

Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 155 человек. ВС РФ также уничтожили шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области.

Ликвидированы порядка 70 боевиков, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • 230 БПЛА самолетного типа.