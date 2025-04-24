Главное из брифинга Минобороны 24 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ взяли под контроль село в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки заняли населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике.
В Минобороны рассказали об ударе высокоточным оружием
В ночь на 24 апреля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и БПЛА по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов.
«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.
«Север» продвинулся на Белгородском направлении
Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ в живой силе составили свыше 45 военнослужащих. Также противник лишился боевой бронированной машины, четырех автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.
Военнослужащие «Запада» заняли новые позиции
Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка, Дружелюбовка, Петропавловка, Каменка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 255 человек. ВС РФ также уничтожили: танк, две боевые бронированные машины, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Бойцы «Южной» группировки нанесли удар по восьми бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 405 боевиков, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
«Центр» атакует врага в Днепропетровской области
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР, а также поселка Межевая и села Новоподгородное Днепропетровской области.
Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 155 человек. ВС РФ также уничтожили шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области.
Ликвидированы порядка 70 боевиков, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
- 230 БПЛА самолетного типа.