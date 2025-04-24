Алушта простились с героем СВО Александром Беловым

«Сегодня мы простились с военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Александром Беловым. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны», — написала Огнева в своем Telegram-канале.
Она добавила, что Александр Белов родился 29 мая 1988 года в поселке Фрунзенское города Алушты. Окончил школу в Партените. Александр Владимирович был надежным и преданным другом, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, готовым всегда прийти на помощь.
В сентябре 2024 года Александр Белов подписал контракт и стал участником спецоперации, встав на защиту интересов Родины и мирных жителей Донецкой Народной Республики.
«Выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, Александр Владимирович погиб 12 апреля 2025 года», — рассказала Огнева.