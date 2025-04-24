Алушта простились с героем СВО Александром Беловым

«Сегодня мы простились с военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Александром Беловым. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны», — написала Огнева в своем Telegram-канале.