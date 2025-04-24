В России призвали не торопиться с освобождением Курской области

«Требовать скорости от наших подразделений значит требовать потерь. Противник знает, что мы будем в любом случае забирать Горналь, поэтому и сосредоточил серьезные силы для изоляции поля боя. Не стоит радовать врага. Быстро не всегда хорошо», — заявил Поддубный.