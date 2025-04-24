В своем Telegram-канале он подчеркнул, что стремительные действия могут привести к неоправданным потерям среди российских военнослужащих.
Поддубный указал на попытки Украины перебросить к Горналю штурмовые отряды. Он отметил активное использование ВСУ беспилотных летательных аппаратов для контроля воздушного пространства над этим участком фронта. По его словам, украинское командование ожидает освобождения Горналя и сосредоточивает значительные силы для нанесения максимального урона российским подразделениям.
«Требовать скорости от наших подразделений значит требовать потерь. Противник знает, что мы будем в любом случае забирать Горналь, поэтому и сосредоточил серьезные силы для изоляции поля боя. Не стоит радовать врага. Быстро не всегда хорошо», — заявил Поддубный.
На прошлой неделе сообщалось, что российским силам осталось выдавить Вооруженные силы Украины из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область от украинских военных.