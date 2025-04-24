Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 24 апреля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 75 860 человек. Уничтожено 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 285 боевых бронированных машин, 2 775 автомобилей, 643 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.