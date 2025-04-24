Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский снова попытался исказить реальность. Так, он попросил, чтобы никто не говорил, что украинская сторона спровоцировала конфликт с Россией. Об этом сообщило агентство УНИАН.
В своем перформансе Зеленский заявил, что «украинцам больно это слышать». Он также выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за стремление в урегулировании конфликта.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Заявил, что Киеву было бы крайне сложно восстановить контроль над территориями, утраченными в ходе конфликта.