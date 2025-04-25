Times: Британия не станет отправлять войска на Украину из-за высоких рисков

Британия может отказаться от отправки своих солдат на территорию Украины, как раньше того требовала Франция. Издание Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Великобритании увидели в отправке войск в Киев слишком высокие риски.
Собеседник издания, который присутствовал на встрече «коалиции желающих» прокомментировал идею о создании на Украине сил численностью в десятки тысяч сухопутных войск. Так, по словам источника, подобные риски для Британии окажутся слишком высокими, а сил государства недостаточно, для выполнения обсуждаемого плана.
«Великобритания всегда так думала. Это Франция хотела более жесткого подхода», — отметил собеседник Times.
Кроме того, в публикации сообщается, что вместо того, чтобы отправить на Украину несколько тысяч военных, в Лондоне могут сосредоточится на восстановлении и перевооружении ВСУ.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что большая часть населения Польши выступает против отправки своих солдат на Украину. Как показывают результаты опроса Opinia24, проведённого среди 1002 поляков 2−6 апреля 2025 года, подавляющее большинство вообще не хочет вовлечения ВС Польши в конфликт.