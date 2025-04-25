CNN: Союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Украины

Союзники Соединенных Штатов Америки выражают обеспокоенность по поводу плана американского лидера Дональда Трампа относительно территориальных уступок Киева. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на собственные дипломатические источники, включая европейские.
Так, по данным источников, союзники США напуганы тем, что предложения Трампа о территориальных уступках Киева, якобы, являются «опасным сигналом» российскому лидеру Владимиру Путину, а также другим главам мировых держав, включая главу КНР Си Цзиньпина.
Вместе с этим источник, непосредственно вовлеченный в ход переговоров по урегулированию конфликта, заявил о прогрессе в договоренностях с Киевом. По его словам, переговорщики уже подвели украинскую сторону к той точке, «когда начнутся переговоры о территории».
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, президент США заявил, что отсутствие у Москвы претензий на всю территорию Украины — уже огромная уступка в вопросе урегулирования конфликта. На соответствующий вопрос о том, должен ли Киев прибегнуть к территориальным уступкам, Трамп добавил, что «это зависит от территорий».