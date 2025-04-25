CNN: Союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Украины

Накануне, как сообщал сайт KP.RU, президент США заявил, что отсутствие у Москвы претензий на всю территорию Украины — уже огромная уступка в вопросе урегулирования конфликта. На соответствующий вопрос о том, должен ли Киев прибегнуть к территориальным уступкам, Трамп добавил, что «это зависит от территорий».