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ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украинские войска получали от своего командования приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР, рассказал РИА Новости командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным «Миф».

Источник: © РИА Новости

«В ВСУ был приказ ликвидировать все гражданское население, которое есть в поселке. Соответственно, из мужского населения мы там никого не встретили. В основном это дети, женщины, бабушки», — сказал командир батальона.

По его словам, ВСУ забирали у людей еду и воду, закрывали их в подвалах. Чуть позже при заходе в населенный пункт солдаты ВС РФ обнаружили голодных и обезвоженных жителей, которым была оказана первая помощь.

Среди убитых были и женщины, добавил собеседник агентства.

«Расстрелянные жители, конечно же, были. Конкретную цифру не могу вам сказать, но такие случаи были. В основном это молодые женщины. Может, лет 30», — сказал офицер.

В конце декабря 2024 года Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Красное в ДНР.