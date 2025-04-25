ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России

«В ВСУ был приказ ликвидировать все гражданское население, которое есть в поселке. Соответственно, из мужского населения мы там никого не встретили. В основном это дети, женщины, бабушки», — сказал командир батальона.
По его словам, ВСУ забирали у людей еду и воду, закрывали их в подвалах. Чуть позже при заходе в населенный пункт солдаты ВС РФ обнаружили голодных и обезвоженных жителей, которым была оказана первая помощь.
Среди убитых были и женщины, добавил собеседник агентства.
«Расстрелянные жители, конечно же, были. Конкретную цифру не могу вам сказать, но такие случаи были. В основном это молодые женщины. Может, лет 30», — сказал офицер.
В конце декабря 2024 года Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Красное в ДНР.