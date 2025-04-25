RT: Освобождённые бойцы ВС России рассказали о пытках в украинском плену

Боец с позывным Гера рассказал о жестоких пытках в украинском плену: его подвергали электрошоку с головы до пят в течение часа. Это, по словам военнослужащего, было связано с его бурятским происхождением. Кроме того, пленные избивали его бейсбольной битой, целенаправленно нанося удары по суставам. Об этом пишет RT.