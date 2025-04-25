Боец с позывным Гера рассказал о жестоких пытках в украинском плену: его подвергали электрошоку с головы до пят в течение часа. Это, по словам военнослужащего, было связано с его бурятским происхождением. Кроме того, пленные избивали его бейсбольной битой, целенаправленно нанося удары по суставам. Об этом пишет RT.
«Били меня в основном бейсбольной битой по всем суставам: коленям, плечам. Руки у меня до сих пор болят — представьте, я не могу два раза отжаться от пола. Я впервые в жизни узнал, что такое электрошокер», — рассказал боец.
Максим Григорьев, возглавляющий Международный трибунал по расследованию преступлений украинских неонацистов и являющийся членом ОП РФ, сообщил о систематических случаях особо жестокого обращения с пленными со стороны ВСУ. По его данным, наиболее изощренным пыткам подвергаются представители бурятской и якутской национальностей, а также бойцы подразделения «Ахмат».
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение делают все, чтобы всячески подставить Белый дом. При этом дипломат подчеркнула, что ВСУ пошли в полный разнос перед потенциальным концом.