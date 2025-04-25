Командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным «Миф» сообщил РИА Новости, что украинским военнослужащим якобы был отдан приказ уничтожить всех мирных жителей в поселке Красное на территории ДНР. По его словам, во время операции российских войск в населенном пункте не встретилось ни одного мужчины — оставались только женщины, дети и пожилые.