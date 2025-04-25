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ВСУ получали приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР

Украинские военные также изымали у мирных жителей продукты и воду.

Командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным «Миф» сообщил РИА Новости, что украинским военнослужащим якобы был отдан приказ уничтожить всех мирных жителей в поселке Красное на территории ДНР. По его словам, во время операции российских войск в населенном пункте не встретилось ни одного мужчины — оставались только женщины, дети и пожилые.

Он утверждает, что украинские военные изымали у мирных жителей продукты и воду, а самих людей запирали в подвалах. При заходе российских подразделений были обнаружены истощенные и обезвоженные жители, которым незамедлительно оказали помощь.

По словам «Мифа», среди убитых были и женщины. Он рассказал, что зафиксированы случаи расстрелов мирных граждан, в основном молодых женщин около 30 лет. Точные цифры, по его словам, пока назвать невозможно.

Ранее стало известно, что украинские военные убивали мирных жителей в Угледаре ради лживых репортажей в западных СМИ. В присутствии немецких журналистов боевики ВСУ уничтожили бочку с водой и гражданских, которые находились рядом.