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Артиллеристы ВС России сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты РСЗО “Ураган” 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, личный состав противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что цели были выявлены в ходе проведения воздушной разведки, данные координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии.

«Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии», — уточнили в оборонном ведомстве.