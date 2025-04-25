Артиллеристы ВС России сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

«Расчеты РСЗО “Ураган” 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, личный состав противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что цели были выявлены в ходе проведения воздушной разведки, данные координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии.
«Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии», — уточнили в оборонном ведомстве.