Артиллеристы ВДВ уничтожили украинских боевиков в Курской области

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО “Град” артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника», — рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны от четверга, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 150 солдат. Кроме того, они лишились боевой бронированной машины, артиллерийского орудия, двух минометов, пусковой установки РСЗО, десяти автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и двух складов боеприпасов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 75 860 военнослужащих.