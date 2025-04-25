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Артиллеристы ВДВ уничтожили украинских боевиков в Курской области

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в приграничье Курской области, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО “Град” артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника», — рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны от четверга, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 150 солдат. Кроме того, они лишились боевой бронированной машины, артиллерийского орудия, двух минометов, пусковой установки РСЗО, десяти автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и двух складов боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 75 860 военнослужащих.