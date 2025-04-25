Артиллеристы ВДВ уничтожили украинских боевиков в Курской области

По данным Минобороны от четверга, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 150 солдат. Кроме того, они лишились боевой бронированной машины, артиллерийского орудия, двух минометов, пусковой установки РСЗО, десяти автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и двух складов боеприпасов.