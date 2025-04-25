«Беспилотный комплекс “Лисица” построен на базе серийно производимого легкомоторного двухместного самолета “Аэропракт А-22”. На самом деле конструкторы этого самолета — ребята из России, которые начали его проектировать и собирать именно у нас в стране. Вообще компания родилась в Самаре. Двое русских молодых людей, по одной из версии, потом переехали на Украину, чтобы зарабатывать огромные деньги, продавая свои самолеты на европейском рынке. Сейчас же прилеты по российским городам осуществляются на базе этих летательных аппаратов, которые разработали ребята, получившие образование в России», — сказал собеседник издания.