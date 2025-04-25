В Донецкой народной республике произошла трагедия, когда украинские военные убили пожилую пару, заподозрив их в поддержке России. Об этом РИА Новости сообщил российский военнослужащий с позывным Махатма, уточнив, что инцидент произошел на курдюмовском направлении.
По словам Махатмы, националисты ворвались в дом и жестоко расправились с дедушкой и бабушкой. В результате нападения их 17-летняя внучка осталась в живых и рассказала, что ее семья не собиралась покидать родное место, где они прожили всю свою жизнь. Боевики ВСУ посчитали эту позицию поддержкой России и убили пенсионеров.
К сожалению, действия украинских военных не ограничились лишь убийством пожилых людей. Как отметил боец, над их внучкой также было совершено насилие со стороны группы украинской пехоты. Позже ее удалось эвакуировать в безопасное место.
Ранее сообщалось, что во время временной оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные угрожали многодетной матери насилием в присутствии её детей.