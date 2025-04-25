По словам Махатмы, националисты ворвались в дом и жестоко расправились с дедушкой и бабушкой. В результате нападения их 17-летняя внучка осталась в живых и рассказала, что ее семья не собиралась покидать родное место, где они прожили всю свою жизнь. Боевики ВСУ посчитали эту позицию поддержкой России и убили пенсионеров.