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Боец Махатма: ВСУ убили пожилую пару в ДНР и надругались над внучкой

Выжившую девушку эвакуировали в безопасное место.

В Донецкой народной республике произошла трагедия, когда украинские военные убили пожилую пару, заподозрив их в поддержке России. Об этом РИА Новости сообщил российский военнослужащий с позывным Махатма, уточнив, что инцидент произошел на курдюмовском направлении.

По словам Махатмы, националисты ворвались в дом и жестоко расправились с дедушкой и бабушкой. В результате нападения их 17-летняя внучка осталась в живых и рассказала, что ее семья не собиралась покидать родное место, где они прожили всю свою жизнь. Боевики ВСУ посчитали эту позицию поддержкой России и убили пенсионеров.

К сожалению, действия украинских военных не ограничились лишь убийством пожилых людей. Как отметил боец, над их внучкой также было совершено насилие со стороны группы украинской пехоты. Позже ее удалось эвакуировать в безопасное место.

Ранее сообщалось, что во время временной оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные угрожали многодетной матери насилием в присутствии её детей.