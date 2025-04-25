Осуждённый за взятку экс-замначальника колонии из Прикамья погиб на СВО

Экс-замначальника колонии пытался уйти на СВО ещё в ходе следствия, однако сделать это не удавалось. В декабре 2024 года суд вынес ему приговор за получение от родственника одного из заключённых взятки в размере не менее 500 тысяч рублей и швейцарских часов, а также за превышение полномочий в виде передачи осуждённому мобильного телефона. Шварёву дали 12 лет строгого режима и штраф в 5,5 миллиона рублей.