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Осуждённый за взятку экс-замначальника колонии из Прикамья погиб на СВО

Андрея Шварева приговорили к 12 годам строгого режима, но отбыть их он не успел.

Источник: Reuters

Бывший заместитель начальника ИК-37 в Пермском крае Андрей Шварёв, осуждённый на 12 лет лишения свободы за взятку и превышение полномочий, погиб на СВО, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на озвученные во время судебного заседания данные ФСИН.

Экс-замначальника колонии пытался уйти на СВО ещё в ходе следствия, однако сделать это не удавалось. В декабре 2024 года суд вынес ему приговор за получение от родственника одного из заключённых взятки в размере не менее 500 тысяч рублей и швейцарских часов, а также за превышение полномочий в виде передачи осуждённому мобильного телефона. Шварёву дали 12 лет строгого режима и штраф в 5,5 миллиона рублей.

Уже в январе он заключил контракт с минобороны, сообщает РБК-Пермь. 24 апреля во время судебного заседания, посвящённого выплате Шварёву пенсии ФСИН, выяснилось, что он погиб. Представитель ГУФСИН по Пермскому краю сообщила, что в ведомство поступила информация об отправке его тела на родину для захоронения.