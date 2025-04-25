Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут продержаться и года даже с помощью США

Вооружённые силы Украины не способны продержаться даже при поддержке со стороны Вашингтона, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.
Он уточнил, что ВСУ не продержаться «и года».
«Украина может рухнуть и с тем оружием, которое ещё поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года», — сказал Миршаймер.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Профессор Чикагского университета отметил, что в случае, если администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа прекратит оказывать поддержку Киеву, то ВСУ будут ликвидированы ещё быстрее.
Ранее Миршаймер заявил, что Запад потерпел поражение на Украине. Он подчеркнул, что западным государствам следует срочно идти на сделку.